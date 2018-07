E-Mobilität: SGL Carbon baut Kapazitäten für Spezialgraphite für Batterien aus

DüsseldorfDer Kohlenstoff-Spezialist SGL Carbon zollt der zunehmenden Nachfrage nach Lithium-Ionen-Batterien Tribut und baut seine Kapazitäten aus. Insgesamt werde an den Standorten Morganton in den USA, Raciborz und Nowy Sacz in Polen sowie im bayerischen Meitingen ein niedriger zweistelliger Millionen-Euro-Betrag investiert, teilte der Konzern am Mittwoch mit.