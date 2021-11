E-Mobilität: Shell baut in Deutschland E-Ladenetz aus

Shell beschäftigt in Deutschland rund 5000 Mitarbeiter. Zum Geschäft gehören neben Tankstellen Raffinerien und die Herstellung von Schmier- und Kraftstoffen. Wie andere Unternehmen will auch Shell sich in den kommenden Jahren klimafreundlicher aufstellen. Bis 2050 oder früher will der Ölmulti komplett klimaneutral produzieren.