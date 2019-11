E-Mobilität US-Firma Microvast baut künftig E-Auto-Batterien in Brandenburg

Im Januar 2021 sollen die ersten Produkte vom Band laufen. Das Unternehmen liefert schnellladefähige Batterien, die in zehn bis 15 Minuten aufgeladen sind. Kelterborn kündigte an, dass zunächst 100 Mitarbeiter in dem Werk beschäftigt werden. Am Ende sollen es 200 bis 250 Menschen sein, die in der Neuansiedlung auf dem Gewerbegelände „Eichspitze“ Arbeit finden.