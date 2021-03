E-Mobilität Varta produziert künftig Batterien für Elektroautos

Der Batteriekonzern Varta steigt in die Produktion von Batterien für Elektroautos ein. Neuartige Zellen sollen zum Ende des Jahres am Stammsitz in Ellwangen auf einer Pilotlinie produziert werden, wie ein Sprecher des Unternehmens am Dienstag in Ellwangen mitteilte. Zuvor hatte die „Wirtschaftswoche“ darüber berichtet.