E-Mobilität: Volkswagen sichert sich in China Rohstoffe für E-Autos

Angesichts der steigenden Rohstoffpreise sichert sich der Autobauer die für das Wachstum in der E-Mobilität benötigten Mengen an Nickel und Kobalt in China durch Partnerschaften. Dazu unterzeichneten die Wolfsburger Absichtserklärungen mit den Firmen Huayou Cobalt und Tsingshan Group zur Gründung von zwei Gemeinschaftsunternehmen.