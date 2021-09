E-Mobilität: VW baut Batteriewerk in China

Der Wolfsburger Autokonzern baut in China ein Batteriewerk. In der Anlage in Hefei sollen zunächst Batterien für 150.000 bis 180.000 Elektroautos pro Jahr gefertigt werden. Der Produktionsbeginn sei für die zweite Jahreshälfte 2023 vorgesehen, insgesamt sollten mehr als 140 Millionen Euro investiert werden, teilte VW mit.