E-Mobilität: VW erhöht Produktionsziel für Elektroautos

Volkswagen will den US-Elektroautobauer Tesla überholen und in den nächsten Jahren zum Weltmarktführer in der E-Mobilität aufsteigen. Dazu plant der Konzern zahlreiche neue Modelle. Den Anfang macht der neue ID.3, dessen Produktion im November in Zwickau angelaufen ist und der im Sommer zu den Händlern rollen soll.