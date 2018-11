E-Zigaretten Philip Morris hofft auf gesundes Rauchen

Statt mit Tabak werden die E-Zigaretten des US-Konzerns mit sogenannten Heets betrieben. Allein in Deutschland werden monatlich 30 Millionen Stück davon verkauft. Nun ist die neueste Version des Gerätes erschienen, täglich kämen weltweit etwa 10.000 Nutzer hinzu, die teils, so bezeichnet es der Tabakkonzern, „das Rauchen damit komplett aufgegeben haben“. Angesichts der Reduktion von angeblich 90 Prozent aller Schadstoffe, betrachtet Philip Morris die ausschließlichen Nutzer der Tabakerhitzer wohl als Nichtraucher. 4300 Patente seien in der Entwicklung registriert und 4,5 Milliarden US-Dollar für Forschung ausgegeben worden. Dennoch bläst der Branche, die sich mit den klassischen Produkten unter immer stärkerem Druck sieht, der Wind ins Gesicht.



Nachdem die US-amerikanische Gesundheitsbehörde FDA erklärt hat, sie wolle den Vertriebsweg für Vapors genauer prüfen, verlor der Kurs von Philip Morris in dieser Woche 1,4 Prozent. Hintergrund ist, dass in den USA die Zahl der Minderjährigen, die E-Zigaretten nutzen, gestiegen ist. Nach den US-Plänen sollen die oft aromatisierten E-Zigaretten künftig nicht mehr in normalen Geschäften oder an Tankstellen verkauft werden dürfen. Ausnahmen seien lediglich die Versionen mit den zwei Aroma-Varianten Menthol und Minze. Das ist der Furcht geschuldet, Nutzer dieser Varianten könnten bei einem Verbot stattdessen auf klassische Menthol-Zigaretten zurückgreifen.