Das Neugeschäft der deutschen Industrie ist so stark eingebrochen wie seit den Hochzeiten der Corona-Krise vor drei Jahren nicht mehr und signalisiert trübe Zeiten. Die Aufträge sanken im März um 10,7 Prozent zum Vormonat und damit so kräftig wie seit dem Einbruch zu Anfang der Pandemie im April 2020 nicht mehr, wie das Statistische Bundesamt am Freitag mitteilte.