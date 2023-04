Sein Vater Martin hat einmal in anderem Zusammenhang gesagt: „Ein Unternehmen muss lernen, anders zu sein – oder es wird nicht mehr sein.“ In diesem Sinne kann man den radikalen Schritt der Familie sehen, um das Familienunternehmen zu bewahren. Die Garantien für Arbeitsplätze und den Standort in Allendorf sind gut – zwischen fünf und zehn Jahre –, die Marke kann so vielleicht länger leben und gedeihen. Gut möglich, dass die Arbeitsplätze, auch in Deutschland, länger gesichert bleiben. Dass im Verbund mit Amerikanern die Übermacht aus Asien besser abgewehrt werden kann.