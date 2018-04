Einigung: Keine Abfindung für früheren Chef von Heckler & Koch

Scheuch war im August 2017 trotz guter Zahlen fristlos entlassen worden, daraufhin klagte er auf Wiedereinstellung. Nur wenige Tage vor einem Verhandlungstermin am Landgericht Rottweil einigten sich beide Parteien. In Arbeitsrechtsverfahren fließt bei solchen Übereinkünften üblicherweise Geld. Wahlig betonte, in diesem Falle habe es keine Abfindung gegeben. Zu den Einzelheiten des Ausscheidens sei Stillschweigen vereinbart worden.