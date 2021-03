Einigung mit Gewerkschaft: Airbus will beim Stellenabbau ohne Kündigungen auskommen

Der europäische Flugzeugbauer Airbus will bei seinem geplanten Stellenabbau ohne Kündigungen auskommen. Der Konzern, der schwer unter der einbrechenden Nachfrage nach Flugzeugen in der Coronakrise leidet, erklärte am Donnerstag, es bestehe derzeit keine Notwendigkeit, Kündigungen in Frankreich, Deutschland und Großbritannien auszusprechen.