Einkaufsmanagerindex: Stimmung in der Industrie so schlecht wie im Corona-Jahr

Auch in der Euro-Zone insgesamt sank der Einkaufsmanagerindex in der Industrie: Er fiel um 1,4 auf 43,4 Punkte und blieb damit den zwölften Monat in Folge unter der Wachstumsschwelle von 50 Zählern. „Der Abschwung ist auch geografisch in der Breite sichtbar“, sagte Chefvolkswirt de la Rubia. In allen vier großen Euro-Staaten – also neben Deutschland auch Frankreich, Italien und Spanien – wird eine Schrumpfung signalisiert. „Gemessen an den Auftragseingängen ist die Nachfrageschwäche in Deutschland am ausgeprägtesten“, fügte der Experte hinzu. Es folgten Italien und Frankreich.



