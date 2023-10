Einsparungen : Rolls-Royce streicht 2500 Stellen im Zuge von Kostensenkungen

Rolls-Royce will einem Medienbericht zufolge im Zuge von Kostensenkungen 2500 Stellen streichen. Der Jobabbau dürfte sich auf die weltweiten Aktivitäten des Triebwerksherstellers erstrecken, berichtete Sky News am Montagabend unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Die Stellenstreichungen würden wahrscheinlich Hunderte von Mitarbeitern in Großbritannien betreffen. Rolls-Royce reagierte nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme.