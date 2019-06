Einstiger Weltkonzern Wie die Aufspaltung von Hoechst im Desaster endete

Und dann kam auch noch Monsanto. Das US-Unternehmen, inzwischen Teil des Bayer-Konzerns, beschleunigte danach den Niedergang von Hoechst. Ab 1996 planten Hoechst und Monsanto ihren Zusammenschluss, Projektname „Hello“. Höchste Geheimhaltungsstufe. Seifert, obwohl Vorstand, wurde erst nach einigen Wochen von Dormann unterrichtet: „Vieles von dem, was bei Hoechst ab Sommer 1996 geschah, war eigentlich nur zu verstehen, wenn man hierüber informiert war.“ Monsanto wurde damals von Robert Shapiro geführte – „einen der unsympathischsten und unangenehmsten CEOs, die ich in meinem Berufsleben kennengelernt habe“, schreibt Seifert.



Damit beide Unternehmen zusammenpassten, musste sich Hoechst wohl von seinen Chemiegeschäften trennen. Das geschah dann auch. Was allerdings nicht passierte, war der Zusammenschluss zwischen Hoechst und Monsanto. Hatten die Amerikaner Hoechst nur ausgehorcht? Seifert lässt das offen, in seinem Buch finden sich gleichwohl einige Andeutungen. Von Dormann ist dazu zu lesen, dass sich Hoechst so oder so von der Chemie getrennt hätte.