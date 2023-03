Einwegplastik und Wegwerfprodukte: Aufräumen allein reicht nicht!

Die Industrie protestiert dagegen: Die Aufräum-Gebühr übertreffe die Verpackungsgebühren um das Doppelte. „Damit hat die Kostenüberwälzung an die Wirtschaft jedes Maß verloren und muss unweigerlich an die Privathaushalte weitergegeben werden“, heißt es etwa von der Arbeitsgemeinschaft Verpackung und Umwelt, einem Unternehmerverband. Den Bürgern drohe nun die doppelte Belastung. Dieser Protest ist nicht nur unberechtigt, er ist dreist. Die Industrie kündigt damit schon jetzt an, dass sie die Kosten nicht tragen will, die ihre Produkte in der Umwelt verursachen – sie will sie an die Verbraucher weitergeben.