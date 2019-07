Eisenerzmine: Einigung nach Dammbruch in Brasilien – Bergbaukonzern Vale kündigt Schadensersatzzahlungen an

BetimKnapp ein halbes Jahr nach dem Dammbruch an einer Eisenerzmine in Brasilien hat der Bergbaukonzern Vale Schadenersatzzahlungen von insgesamt knapp 95 Millionen Euro für die Angehörigen der mehr als 200 Todesopfer angekündigt. Darauf habe sich das Unternehmen am Montag mit dem Arbeitsministerium des Bundesstaates Minas Gerais geeinigt, teilte Vale mit.