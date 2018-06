Elektro-Fahrzeug: Daimler will Schwerlaster mit E-Antrieb ab 2021 herstellen

Frankfurt/PortlandDaimler setzt im Wettbewerb mit Tesla und anderen Herstellern auf einen schweren Lastwagen mit Elektroantrieb. Die am Mittwoch vorgestellte Zugmaschine vom Typ eCascadia werde 2021 in die Produktion gehen und habe eine Reichweite von bis zu 400 Kilometern, teilte der Stuttgarter Konzern bei der Präsentation in Portland im US-Bundesstaat Oregon mit.