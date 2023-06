Elektroauto-Batterien: Volkswagen sichert sich Batterierohstoff aus brasilianischen Minen

Volkswagen und Stellantis decken sich so mit Rohstoffen für Elektroauto-Batterien ein. In der PowerCo hat Volkswagen sein Batteriegeschäft gebündelt, das den Bau von Batteriezellwerken, die Sicherung der dafür nötigen Rohstoffe und das Recycling von Akkus umfasst. Nickelkonzentrat werde in Anlagen von Glencore in Westeuropa und Nordamerika weiter verarbeitet, teilte ACG mit.