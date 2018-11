Elektroauto-Hersteller Tesla braucht laut Musk keine Geldspritze mehr

Palo AltoTesla-Chef Elon Musk sieht die jahrelange Durststrecke bei dem Elektroauto-Hersteller überwunden. „Wie ich bereits früher in diesem Jahr sagte, glaube ich, dass wir in allen weiteren Quartalen mehr Geld einnehmen als ausgeben werden“, sagte Musk in einem am Freitag veröffentlichten Podcast des US-Technologieblogs „Recode“.