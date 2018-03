Elektroauto im Format der 3er-Reihe: BMW baut seinen Tesla-Angreifer i4 in München

Vorher will BMW mit dem elektrischen Mini und dem elektrifizierten X3 auf den Markt. Der E-Mini soll bereits 2019 produziert werden, zunächst im Werk Oxford. BMW hat vergangene Woche ein Joint Venture mit dem chinesischen Hersteller Great Wall unterzeichnet. Die Bayern wollen mit Great Wall gemeinsam eine Fabrik für Elektroautos bauen und den E-Mini in China produzieren. Ein Jahr später soll die Elektroversion des „X3“ in Serie gehen.