Elektroauto: Mercedes muss neues E-Auto EQC zurückrufen

Bei der erst in diesem Jahr angelaufenen Produktion des neuen Elektroautos von Mercedes EQC ist schon ein Rückruf notwendig. Daimler muss 1700 EQC zurück in die Werkstätten beordern, teilte ein Sprecher am Dienstagabend mit. Damit bestätigte das Unternehmen einen Bericht des Fachblatts „kfz-betrieb“.