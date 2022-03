Elektroauto Tesla-Produktion in Schanghai wegen Corona-Auflagen gestoppt

Der US-Elektroautobauer Tesla hat im Zuge verschärfter Corona-Restriktionen in China die Produktion in seinem Werk in Schanghai einer internen Mitteilung zufolge für zwei Tage eingestellt. Das gelte für Mittwoch und Donnerstag, wie aus der Reuters am Mittwoch vorliegenden Information an Beschäftigte und Lieferanten hervorging. Eine Begründung wurde nicht angeführt.