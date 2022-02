Elektroauto: Wegen Sicherheitsrisiken: Tesla ruft mehrere zehntausend Fahrzeuge zurück

US-Elektroautobauer Tesla muss wegen Sicherheitsrisiken mehrere zehntausend Fahrzeuge in die Werkstätten zurückrufen. Betroffen seien insgesamt 53.822 Autos mit einer Software, die sogenannte rollende Stopps ermögliche und an Kreuzungen nicht vollständig den Wagen stoppe, teilte die US-Sicherheitsbehörde NHTSA mit. Dies stelle ein Risiko für die Sicherheit auf den Straßen dar. Tesla werde ein Software-Update vornehmen, das die Funktion „Rolling Stop“ deaktiviere. Von Tesla war zunächst kein Kommentar zu erhalten.