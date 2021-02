Elektroautobauer: Chinesische Behörden gehen Kundenbeschwerden gegen Tesla nach

Tesla baut in Shanghai das kompakte E-Auto Model 3 und den Elektro-SUV Y. Die chinesische Regierung drängt die Autohersteller dazu, mehr Fahrzeuge mit klimaschonenden Antrieben wie E-Autos, Hybrid-Fahrzeuge und Wagen mit Wasserstoffantrieb anzubieten und fördert deren Verkauf, um die Luftbelastungen in den Metropolen in den Griff zu bekommen.