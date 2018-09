Elektroautobauer Musk räumt Probleme bei Tesla-Auslieferung ein

San FranciscoTesla-Chef Elon Musk hat logistische Probleme bei der Auslieferung neuer Elektroautos eingeräumt. „Entschuldigung, wir sind von der Produktionshölle in die Auslieferungslogistik-Hölle gekommen“, schrieb Musk am Sonntag in einer Mitteilung auf dem Kurznachrichtendienst Twitter.