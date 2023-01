Elektroautobauer: Tesla: Absatz in China hergestellter Autos im Dezember auf Fünfmonatstief

Der weltgrößte Elektroautobauer Tesla hat im Dezember deutlich weniger seiner in China hergestellten Fahrzeuge absetzen können als noch im November. Der Absatz sei mit 55.796 Fahrzeugen um 44 Prozent eingebrochen, da der Konzern seine Produktion reduzierte und die Preise senkte, um mit steigenden Lagerbeständen bei schwächelnder Nachfrage fertig zu werden, teilte der Branchenverband China Passenger Car Association (CPCA) am Donnerstag mit. Damit liege der Absatz auf dem niedrigsten Stand seit Juli, als Tesla den Großteil der Produktion in seinem Werk in Shanghai aufgrund einer Modernisierung der Produktionslinien eingestellt hatte.