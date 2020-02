Elektroautobauer: Tesla spricht offenbar mit CATL über kobaltfreie Akkus für E-Autos

Hersteller von Elektroautos verwenden wegen der höheren Energiedichte in der Regel Nickel-Kobalt-Aluminium-Akkus oder solche mit Nickel, Mangan und Kobalt. Die Energiedichte ist entscheidend dafür, wie lange ein E-Auto mit einer Batterieladung fahren kann. Um Dichte und Sicherheit seiner Lithium-Eisenphosphat-Batterien zu erhöhen, habe CATL an seiner Cell-to-pack-Technologie gearbeitet, hieß es. Nach dieser Technologie werden die Zellen direkt in den Batteriepack integriert. Bislang werden die Akkus zunächst in Modulen verbaut, die wiederum zu Batteriepacks zusammengebaut werden.