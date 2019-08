Elektroautohersteller: Tesla erwägt Standort in Niedersachsen

Hannover Bei der Suche von Tesla nach einem Europa- beziehungsweise Deutschland-Standort hofft die Landesregierung von Niedersachsen auf eine positive Entscheidung des Elektroautobauers. Das US-Unternehmen habe sich auch in Niedersachsen umgeschaut, teilte das Wirtschaftsministerium in Hannover am Donnerstag mit. Darüber hatten zuvor mehrere Medien berichtet.