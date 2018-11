Elektroautos Autozulieferer Continental sieht Batteriezellfertigung weiter skeptisch

Frankfurt/MainDer Autozulieferer Continental ist beim möglichen Einstieg in die Batteriezellfertigung für Elektroautos weiter vorsichtig. „Wir müssen uns sicher sein, dass wir mit solchen Investitionen in der Lage sind, eine attraktive Rendite darstellen zu können“, sagte Conti-Chef Elmar Degenhart am Dienstagabend vor Journalisten in Frankfurt.