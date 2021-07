Elektroautos: Tschechien spricht mit Volkswagen über Batteriezellenfabrik

Eine Batteriezellenfabrik wäre der nächste logische Schritt, um Tschechien zu einem Zentrum für Elektromobilität zu machen, sagte Skoda-Chef Thomas Schäfer im März. Volkswagen will in Europa bis 2030 sechs Batteriezellenfabriken bauen. Als Standorte stehen bereits Schweden und Salzgitter in Niedersachsen fest. Als weiteren möglichen Standort hatte der Konzern auch Spanien genannt.