Elektrokonzern: Prognose gesenkt: Lieferengpässe werfen ABB zurück

Wie ABB am Donnerstag mitteilte, können Kunden nicht beliefert werden, weil es an Halbleitern mangelt. Darüber hinaus gebe es in der gesamten Lieferkette Ungleichgewichte, die in den Geschäftsbereichen Elektrifizierung und Robotik & Fertigungsautomation besonders spürbar seien. Im vorbörslichen Handel verloren die ABB-Aktien 2,1 Prozent.