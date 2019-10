Elektrokonzern: Siemens-Rivale ABB spürt Folgen des Handelskriegs

Der Umsatz des Siemens-Konkurrenten kam nicht vom Fleck. Damit verpasste ABB einmal mehr die mittelfristig angepeilte Wachstumsrate von jährlich drei bis sechs Prozent. ABB krankt seit Jahren an einem unbefriedigenden Umsatzwachstum, obwohl der Konzern Megatrends wie Automatisierung, erneuerbare Energien oder Elektromobilität bedient. Entsprechend hat die ABB-Aktie in den vergangenen zehn Jahren kaum an Wert gewonnen.