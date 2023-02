Elektrolastwagen: Nikola will nach schlechten Zahlen Produktionskosten sparen – und endlich mehr Trucks verkaufen

Nach ernüchternden Quartalsergebnissen will der Elektrolaster-Hersteller Nikola in diesem Jahr mehr Fahrzeuge ausliefern und seine Kosten senken. Der Umsatz im vierten Quartal erreichte lediglich 6,56 Millionen Dollar. Analysten hatten fast mit dem Fünffachen gerechnet. Der Verlust je Aktie lag demnach bei 37 Dollar-Cent, was wiederum niedriger lag als erwartet.