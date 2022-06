Elektromobilität: ABB verschiebt Börsengang der Ladesäulen-Sparte auf unbestimmte Zeit

Der Schweizer Elektrotechnikkonzern ABB verschiebt den Börsengang seines Geschäfts mit Ladesäulen für Elektrofahrzeuge wegen des turbulenten Marktumfelds auf unbestimmte Zeit. „ABB beobachtet die Marktsituation aufmerksam und ist fest entschlossen, das Unternehmen an die SIX Swiss Exchange zu bringen, wenn die Marktbedingungen konstruktiv sind“, erklärte das Unternehmen am Montag.