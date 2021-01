Elektromobilität: Audi hält die Mehrheit am neuen China-Joint-Venture für E-Autos

Audi hat erstmals in China die Führung in einem Gemeinschaftsunternehmen mit einem chinesischen Partner. Die Ingolstädter VW-Tochter werde zusammen mit dem Mutterkonzern 60 Prozent der Anteile an dem Joint-Venture zur lokalen Produktion von vollelektrischen Audi-Modellen halten, teilte Audi am Montag mit. 55 Prozent der Anteile entfielen auf die Audi AG und fünf Prozent auf den Volkswagen Group China, erläuterte eine Sprecherin.