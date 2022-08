Elektromobilität: Batterie-Branchenprimus CATL profitiert von hoher Elektroauto-Nachfrage

CATL profitiert davon, dass die Autobauer zwar wegen des anhaltenden Chipmangels ihre Produktion drosseln, Elektroautos aber davon weitgehend ausgenommen sind. Allein in China schnellte der Verkauf von Elektroautos im ersten Halbjahr um 120 Prozent nach oben, während der Autoabsatz insgesamt um 6,6 Prozent zurückging, wie aus Daten des Branchenverbands hervorgeht. Auch in Europa steigt der Anteil von Elektroautos am Absatz weiter an.