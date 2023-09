Elektromobilität: BMW präsentiert erstes E-Auto seiner „Neuen Klasse“

Der Name erinnert an Erfolge in der Vergangenheit, das Auto soll BMW in die erste Liga in der Elektromobilität befördern. Mit der „Neuen Klasse“ stellen die Münchner erstmals eine eigene Plattform für Elektroautos vor. Die Fahrzeuge kommen im Segment des Bestsellers Dreier – und greifen damit Marktführer Tesla in der wichtigsten Fahrzeugklasse an.