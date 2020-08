Elektromobilität: Daimler verstärkt Zusammenarbeit mit Batterielieferant CATL

Die Vereinbarung umfasse die gesamte Bandbreite des elektrischen Antriebs von der Zelle über Module bis hin zu kompletten Systemen. CATL (Contemporary Amperex Technology Co. Ltd) werde ein wichtiger Lieferant für die Elektroautos der nächsten Generation der Mercedes-Elektromarke EQ. So will der Stuttgarter Autobauer etwa vom neuen CATL-Werk in Erfurt beliefert werden.