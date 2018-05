Elektromobilität: Das Model 3 von Tesla ist immer noch ein Phantom

Tesla widersprach der Kritik in einem Statement in US-Medien und betonte, in eigenen Tests zu besseren Ergebnissen gekommen zu sein. Seit dem Versuch von „Consumer Reports“ sei zudem die „Kalibrierung des ABS-Algorithmus“ verbessert worden, betonte Musk bei Twitter. Es ist allerdings nicht das erste Mal, dass Zweifel an der Produktqualität des Model 3 aufkommen. Bei einigen ausgelieferten Wagen wurde unter anderem in YouTube-Videos auf ungleiche Abstände zwischen Karosserie-Teilen aufmerksam gemacht.