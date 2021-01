Elektromobilität Elektroauto-Entwickler Faraday Future geht an die Börse

Der Elektroauto-Entwickler Faraday Future wird das nächste Unternehmen der Branche, das eine Abkürzung an die Börse nimmt. Faraday Future fusioniert mit einer bereits börsennotierten Firma und sicherte sich dabei auch eine neue Finanzierung im Umfang von einer Milliarde Dollar. Mit dem frischen Geld kündigte die Firma am Donnerstag an, ihr erstes Auto, den Luxus-Elektrowagen FF91, bis Mitte 2022 auf den Markt bringen zu können.