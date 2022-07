Elektromobilität: Elektroauto-Startup Next e.GO will mit Börsenmantel an die US-Börse

Der junge Aachener Elektroauto-Hersteller Next e.GO schlüpft in eine leere Unternehmenshülle und will damit den Sprung an die New Yorker Börse schaffen. Durch die Verschmelzung auf den dort gelisteten Firmenmantel (SPAC) Athena Consumer Acquisition Corp sollen Next e.GO 285 Millionen Dollar zufließen, wie Athena am Donnerstag mitteilte.