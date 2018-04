Elektromobilität: Experte erwartet Verschiebung der Machtbalancen zu Lasten der deutschen Autoindustrie

„Es gibt ein Risiko der Abhängigkeit und der Verschiebung der Machtbalancen in der Automobilindustrie. Das ist kritisch zu sehen“, sagte Bernhart. Der Bedarf an Batteriezellen werde mit dem Hochlauf der Elektromobilität in den kommenden Jahren deutlich steigen. „Zeitgleich nehmen die Preise für die Rohstoffe stark zu.“