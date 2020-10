Elektromobilität: Foxconn und LG Chem wollen Geschäft mit E-Autos ausbauen

Der für Apple tätige Elektronik-Auftragsfertiger Foxconn und der Batteriehersteller LG Chem wollen ihr Geschäft mit der boomenden Elektrofahrzeug-Branche ausbauen. Foxconn aus Taiwan will in den Jahren 2025 bis 2027 weltweit in jedem zehnten Elektroauto mit Bauteilen oder Dienstleistungen vertreten sein, wie Konzernchef Liu Young-way am Freitag sagte. Damit will das Unternehmen seine Abhängigkeit von Apple verringern. Foxconn und Fiat Chrysler haben bereits ein Gemeinschaftsunternehmen für Elektrofahrzeuge angekündigt.