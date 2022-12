Elektromobilität: LG Energy Solution plant Milliardeninvestitionen in Batteriefabrik

Der südkoreanische Batteriehersteller LG Energy Solution plant Milliardeninvestitionen in ein Werk in Ochang. Umgerechnet 2,9 Milliarden Euro wolle das Unternehmen bis 2026 in die Batteriefabrik, die zylindrische Batterien für Elektroautos produziert, investieren, teilte der Konzern am Montag mit.