Elektromobilität: Mercedes erweitert Kapazität für elektrische Antriebe ab 2024

Mercedes-Benz verdoppelt die Produktionskapazität für elektrische Antriebe im größten Komponentenwerk des Autobauers in Stuttgart-Untertürkheim auf eine Million Stück. Der Hochlauf für Antriebe der vollelektrischen Fahrzeuge der Marke EQ solle ab 2024 beginnen, teilte der Autobauer am Dienstag mit und bestätigte damit einen Bericht der „Wirtschaftswoche“. Dazu habe das Unternehmen mit dem Betriebsrat eine neue Vereinbarung geschlossen. Die Marke mit dem Stern will bis Ende des Jahrzehnts ihr gesamtes Angebot auf reine E-Autos umstellen, wenn die Marktnachfrage entsprechend ist.