Elektromobilität: Porsche beteiligt sich an kroatischem Elektro-Sportwagenbauer Rimac

Mate Rimac, Gründer der kroatischen E-Sportwagenschmiede, begann 2009 in einer Garage in Zagreb damit seinen Traum von einem elektrisch angetriebenen Supersportwagen umzusetzen. Zuletzt präsentierte er auf dem Genfer Autosalon im März 2018 sein Elektro-Fahrzeug „C Two“ – ein Supersportwagen mit beeindruckenden Fahrzeugdaten: der Zweisitzer leistet fast 2.000 PS, beschleunigt in weniger als zwei Sekunden von 0 auf 100 und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit jenseits der Marke von 400 Kilometer pro Stunde. Eigenen Angaben zufolge soll das Fahrzeug eine Reichweite von 650 Kilometer besitzen und innerhalb einer halben Stunde auf 80 Prozent der Akkuladung geladen werden können.