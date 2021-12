Elektromobilität: Porsche-Tochter Cellforce baut Zellfabrik in Reutlingen

Porsches erste eigene Fabrik für Batteriezellen soll in einem Industriegebiet bei Reutlingen gebaut werden. Die Porsche-Tochter Cellforce erwerbe dort eine Fläche von gut 28.000 Quadratmetern, auf der vom kommenden Jahr an die Produktionsstätte gebaut werde, teilte das Joint Venture von Porsche und Customcells am Freitag mit.