Elektromobilität: Porsche und Audi wollen bei Elektroautos zusammenarbeiten

BerlinPorsche und Audi planen eine gemeinsame Plattform für Elektroautos. Das sagten Porsche-Chef Oliver Blume und Audi-Chef Rupert Stadler der „Stuttgarter Zeitung“ und den „Stuttgarter Nachrichten“ (Samstagausgabe). „Für die Entwicklung der Architektur kommt bis 2025 ein niedriger einstelliger Milliardenbetrag auf uns zu“, sagte Stadler. Durch die Kooperation könnten die Hersteller Kosten sparen. Wenn jeder für sich eigenständig unterwegs wäre, würden Blume zufolge 30 Prozent höhere Kosten anfallen. „Wir haben zwei Projekthäuser gegründet. Eines davon am Audi-Stammsitz Ingolstadt. Das zweite in Weissach, wo Porsche sein Entwicklungszentrum hat. Audi stellt aktuell etwa 550 Entwickler, Porsche 300“, so Blume.