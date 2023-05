Elektromobilität: Sono meldet Schutzschirmverfahren an – Solarauto-Besteller bangen um ihr Geld

Nun will sich Sono Motors in einem Schutzschirmverfahren wegen Überschuldung und drohender Zahlungsunfähigkeit sanieren. Das Verfahren sei beim Amtsgericht München angemeldet worden, so Sono. Die Altlasten aus dem Sion-Programm seien zu hoch, um sie aus eigener Kraft zu bewältigen, sagte Sanierungsexperte Dirk Schoene von der Anwaltskanzlei Dentons, der Soni im Verfahren begleitet.